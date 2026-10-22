На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Максима

Эфирная новость 18 0

Помочь Максиму можно, сделав пару кликов или отправив СМС.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Иногда самое большое чудо прячется в простом движении. Сделать первый шаг мечтает Максим из Белгородской области. К двум годам он научился только самостоятельно ползать. Детский церебральный паралич сковал мышцы. Нужна срочная операция на спинном мозге. Избавить ребенка от боли и дать шанс на здоровую жизнь можем мы с вами, зрители Пятого канала. Ну а чтобы чудо случилось, достаточно сделать всего пару кликов. QR-код, а также короткий номер для СМС уже на экране.

Маленький Максим сосредоточенно пытается запомнить музыкальную партию, которую мама наигрывает его руками. Музыка заставляет его улыбаться. А когда рядом старшая сестра, детскому счастью нет предела.

Сестра рядом не только в играх, но и в познании мира. Пока мама занята домашними делами, Катя учит брата по специальным карточкам.

Обычно дети в его возрасте уже спокойно стоят на ногах и даже бегают. Но Максиму стоило больших усилий научиться хотя бы ползать. Детский церебральный паралич держит его мышцы в постоянном напряжении. Отчего и большинство движений даются с трудом.

«Из-за спастики вот тяжело в четвереньках ему дается, он ползает, как бы ползает, но плоховато. И вот встать ему тяжело. Потому что у него сильно очень напряжены ноги. Они как палки вот такие вот. Иной раз тяжело даже ногу согнуть», — сказала мама Максима Марина Гончарова.

Реабилитацией с Максимом мама начала заниматься сразу после выписки из роддома. Периодически выезжают в Белгород на процедуры. Без этого состояние малыша может ухудшиться.

«Показывали нам в реабилитационном центре. Конечно, он очень сильно напряжен. Чтобы согнуть его ногу, вот, упирается и все»., — сказала Гончарова.

Марина растит двух детей одна. Поэтому дочка — ее главная помощница. Девочка больше всего мечтает о выздоровлении младшего брата.

«Очень сильно его люблю. Я с ним гуляю, играю. Бывает, укладываю спать. Остаюсь главной за него, когда маме надо в магазин или по делам», — сказала сестра Максима Екатерина Гончарова.

Способ помочь Максиму есть. Московские врачи назначили малышу операцию на спинном мозге. Делать ее нужно сейчас, в раннем возрасте. Тогда удастся предотвратить развитие болезни. А мальчик сможет встать на ноги.

«Мы разрушаем определенные зоны в спинном мозге, которые в том числе отвечают за повышенный тонус. То есть мы разрываем некую порочную вот эту рефлекторную петлю, и за счет этого мышца расслабляется», — сказал нейрохирург Иван Волков.

После операции гипертонус в мышцах малыша пропадет, и организму придется заново адаптироваться к движениям. Для этого после процедуры сразу проводят курс реабилитации. На весь комплекс нужно 1 миллион 250 тысяч рублей. Это огромная сумма для матери-одиночки с двумя детьми. Поэтому мы с вами можем помочь Максиму сделать его первые шаги и прожить счастливое детство.

«Для меня самое важное, чтобы он освоил все двигательные навыки и был обычным человеком, чтобы он, ну конечно же, смог ходить», — добавила Гончарова.

Зрители Пятого канала уже много лет участвуют в благотворительной акции «День добрых дел» — и помогают детям справиться с самыми тяжелыми испытаниями. Давайте и сейчас не останемся в стороне. Помочь Максиму просто. Достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 7511. Большое вам спасибо.

Тема:
День Добрых Дел
16 окт
Пятый канал продолжает акцию «День Добрых дел» для 15-летней Арианы
15 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арианы Сахаутдиновой
9 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Ильи и Максима
8 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима и Ильи из Башкирии
2 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для четырехлетнего Марка
1 окт
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Марка из Самары
26 сент
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Оливии
25 сент
На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для 11-месячной Оливии
24 сент
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 11-месячной Оливии
18 сент
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для маленького Артема
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
81.97
-0.92 91.93
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:39
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Максима
5:31
«Ни один врач не хочет браться»: Ирэн Феррари о последствиях пластики
5:15
Подмена близнеца: как китаец 19 лет водил за нос полицию
5:00
Запасайтесь уже в октябре: какие продукты купить к новогоднему столу заранее
4:45
«Урсула позвонит и скажет спасибо»: Трамп пошутил о переименовании Тихого океана
4:31
Два человека пострадали при атаке БПЛА на Московский регион

Сейчас читают

В российских магазинах встречается масло со «штаффом»
«Канцлер-хирург» на фоне антирекордов: выдержит ли Германия жесткий курс Мерца?
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки
От Афин ждут предложений. В Брюсселе стартует экстренный саммит ЕС

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео