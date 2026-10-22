На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Максима

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Иногда самое большое чудо прячется в простом движении. Сделать первый шаг мечтает Максим из Белгородской области. К двум годам он научился только самостоятельно ползать. Детский церебральный паралич сковал мышцы. Нужна срочная операция на спинном мозге. Избавить ребенка от боли и дать шанс на здоровую жизнь можем мы с вами, зрители Пятого канала. Ну а чтобы чудо случилось, достаточно сделать всего пару кликов. QR-код, а также короткий номер для СМС уже на экране.

Маленький Максим сосредоточенно пытается запомнить музыкальную партию, которую мама наигрывает его руками. Музыка заставляет его улыбаться. А когда рядом старшая сестра, детскому счастью нет предела.

Сестра рядом не только в играх, но и в познании мира. Пока мама занята домашними делами, Катя учит брата по специальным карточкам.

Обычно дети в его возрасте уже спокойно стоят на ногах и даже бегают. Но Максиму стоило больших усилий научиться хотя бы ползать. Детский церебральный паралич держит его мышцы в постоянном напряжении. Отчего и большинство движений даются с трудом.

«Из-за спастики вот тяжело в четвереньках ему дается, он ползает, как бы ползает, но плоховато. И вот встать ему тяжело. Потому что у него сильно очень напряжены ноги. Они как палки вот такие вот. Иной раз тяжело даже ногу согнуть», — сказала мама Максима Марина Гончарова.

Реабилитацией с Максимом мама начала заниматься сразу после выписки из роддома. Периодически выезжают в Белгород на процедуры. Без этого состояние малыша может ухудшиться.

«Показывали нам в реабилитационном центре. Конечно, он очень сильно напряжен. Чтобы согнуть его ногу, вот, упирается и все»., — сказала Гончарова.

Марина растит двух детей одна. Поэтому дочка — ее главная помощница. Девочка больше всего мечтает о выздоровлении младшего брата.

«Очень сильно его люблю. Я с ним гуляю, играю. Бывает, укладываю спать. Остаюсь главной за него, когда маме надо в магазин или по делам», — сказала сестра Максима Екатерина Гончарова.

Способ помочь Максиму есть. Московские врачи назначили малышу операцию на спинном мозге. Делать ее нужно сейчас, в раннем возрасте. Тогда удастся предотвратить развитие болезни. А мальчик сможет встать на ноги.

«Мы разрушаем определенные зоны в спинном мозге, которые в том числе отвечают за повышенный тонус. То есть мы разрываем некую порочную вот эту рефлекторную петлю, и за счет этого мышца расслабляется», — сказал нейрохирург Иван Волков.

После операции гипертонус в мышцах малыша пропадет, и организму придется заново адаптироваться к движениям. Для этого после процедуры сразу проводят курс реабилитации. На весь комплекс нужно 1 миллион 250 тысяч рублей. Это огромная сумма для матери-одиночки с двумя детьми. Поэтому мы с вами можем помочь Максиму сделать его первые шаги и прожить счастливое детство.

«Для меня самое важное, чтобы он освоил все двигательные навыки и был обычным человеком, чтобы он, ну конечно же, смог ходить», — добавила Гончарова.

Зрители Пятого канала уже много лет участвуют в благотворительной акции «День добрых дел» — и помогают детям справиться с самыми тяжелыми испытаниями. Давайте и сейчас не останемся в стороне. Помочь Максиму просто. Достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 7511. Большое вам спасибо.