Очередная страшилка про Россию обнародована на берегах Туманного Альбиона — Лондон включил девять бизнесменов из РФ в доклад о вмешательстве в свои внутриполитические процессы Великобритании, пишет ФАН.

Парламентский комитет по разведке и безопасности подготовил 50-страничный документ о якобы влиянии российских предпринимателей к голосованию британцев на референдуме по Brexit в 2016 года, а также выборах в 2017 году.

В докладе, детали которого «естественно» не разглашаются, отмечается, что указанные в нем россияне были якобы спонсорами британских консерваторов тори — правящей партии.

Известный своими антироссийскими заявлениями нынешний премьер-министр Борис Джонсон, еще будучи на посту главы МИД Великобритании заявлял, что у Лондона якобы есть данные о вмешательстве России.

Впрочем, под Борисом Джонсоном уже давно качается кресло главы кабмина — мало того, что он бесконечно оттягивает процедуру Brexit, занимаясь лишь популизмом, так еще и позволил себе отправить парламентариев на принудительные каникулы. Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным. Кроме того, премьер стал фигурантом секс-скандала.

Поэтому мнимая «рука Москвы» как никогда кстати запутавшемуся во внутриполитической борьбе бывшему журналисту.

Россия неоднократно на разных уровнях опровергала любые обвинения в попытках влиять на внутриполитические процессы в разных странах.