  1. Пятый канал
  4. Великобритания причислила девять бизнесменов из РФ к вмешательству в свои выборы

Великобритания причислила девять бизнесменов из РФ к вмешательству в свои выборы

, 17:46 | Сергей Зеленский Видео 43

В Лондоне, как обычно, не приводят никаких доказательств.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Hughes, 5-tv.ru

Очередная страшилка про Россию обнародована на берегах Туманного Альбиона — Лондон включил девять бизнесменов из РФ в доклад о вмешательстве в свои внутриполитические процессы Великобритании, пишет ФАН.

Парламентский комитет по разведке и безопасности подготовил 50-страничный документ о якобы влиянии российских предпринимателей к голосованию британцев на референдуме по Brexit в 2016 года, а также выборах в 2017 году.

В докладе, детали которого «естественно» не разглашаются, отмечается, что указанные в нем россияне были якобы спонсорами британских консерваторов тори — правящей партии.

Известный своими антироссийскими заявлениями нынешний премьер-министр Борис Джонсон, еще будучи на посту главы МИД Великобритании заявлял, что у Лондона якобы есть данные о вмешательстве России.

Впрочем, под Борисом Джонсоном уже давно качается кресло главы кабмина — мало того, что он бесконечно оттягивает процедуру Brexit, занимаясь лишь популизмом, так еще и позволил себе отправить парламентариев на принудительные каникулы. Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным. Кроме того, премьер стал фигурантом секс-скандала.

Поэтому мнимая «рука Москвы» как никогда кстати запутавшемуся во внутриполитической борьбе бывшему журналисту.

Россия неоднократно на разных уровнях опровергала любые обвинения в попытках влиять на внутриполитические процессы в разных странах.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 10 ноября: секстиль Сатурна и Нептуна открывает возможности!

Последние новости

18:38
Годы идут — стена остается: 30 лет назад рухнула Берлинская стена
18:31
Путин назвал главные приоритеты в работе полиции
18:18
«Пять дней безумной боли»: ведущую «Дома-2» экстренно госпитализировали
18:10
«Любовь — главное в Вашей музыке»: Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
18:02
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету
17:54
«Недвижимость и здоровье»: 82-летний Кончаловский заговорил о завещании

Сейчас читают

«Я ее просил, чтобы ушла»: брат расчлененной Соколовым девушки рассказал о последних часах ее жизни
Фанаты переживают за отношения Рудковской и Плющенко
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев