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Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

, 20:42 Эфирная новость 27

По мнению судейской коллегии, глава кабмина неправомерно отправил парламент на долгий перерыв — до 14 октября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © 韩岩

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Выход Британии из Евросоюза 82

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Это единодушная позиция всех одиннадцати судей.

Уже в среду, 25 сентября, Палата общин соберется на очередное заседание. Решение инстанции бурно приветствуют люди на улицах. Размахивают плакатами и празднуют возрождение британской демократии.

А кое-кто даже нарядился в тюремную робу, надел бутафорскую голову Джонсона и на грудь повесил табличку «виновен». Вместе с рядовыми британцами радуются и сами парламентарии, которым не сиделось в вынужденном отпуске.

«Это совершенно потрясающее решение суда! Это дивный день для демократии! И это очень четкий знак для Бориса Джонсона — ты не можешь безнаказанно остановить парламент!» — глава шотландской национальной партии в Палате общин парламента Великобритании Ян Блэкфорд.

Джонсон, который сейчас находится в командировке в США, на новости отреагировал с британским хладнокровием. Заявил, что решение суда выполнит, работе парламента препятствовать не будет. Но и остановить Brexit не даст.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Борис Джонсон оконфузился во время посещения медцентра в Лондоне.

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