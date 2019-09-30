Борису Джонсону припомнили еще одно домогательство 20-летней давности

А вот стоит ли расценивать как провокацию обвинения Бориса Джонсона в домогательствах 20-летней давности — пока непонятно. Но воспоминания британской журналистки сегодня всколыхнули весь Туманный Альбион. И главное — как вовремя. У премьера и так проблем — политических — выше крыши, тут еще и с сексуальным подтекстом добавились.

Удивительно, что воспоминания о редакционном банкете двадцатилетней давности нахлынули на новую колумнистку The Sunday Times Шарлотту Эдвардс только сегодня. То есть, как раз в тот момент, когда по всей стране пошла волна антиджонсоновских выступлений. Доказательства непристойного, по нынешним временам, поведения, как обычно, не требуются.

Вадим Хуланхов о том, что теперь не дает покоя Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Борису Джонсону грозит уголовное дело из-за интимной связи с моделью.