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«Любовь — главное в Вашей музыке»: Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

, 18:10 | Сергей Зеленский Видео 70

Президент РФ поздравил советского и российского композитора с 90-летием на сцене Большого театра.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил советского и российского композитора Александру Пахмутову высшей наградой страны — орденом Андрея Первозванного. Об этом глава государства сообщил, поздравляя ее с 90-летием на сцене Большого театра.

Глава государства отметил, что вручение этой награды состоится в Кремле.

«Хочу вас поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение. Многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», — сказал он.

Путин отметил, что музыка Пахмутовой «завораживает своим безупречным рисунком, своей глубиной и теплотой». Президент подчеркнул, что «то, что делает Александра Николаевна, это достояние страны и гордость России».

В Большом театре 10 ноября проходит юбилейный концерт в честь юбилея Пахмутовой. Поздравить маэстро с 90-летием придут певцы Лев Лещенко, Александр Градский, Тамара Гвердцители, пианист Денис Мацуев, актеры Евгений Миронов и Сергей Безруков и многие другие артисты.

Накануне Александра Пахмутова за роялем провела репетицию концерта к своему 90-летию в Большом театре.

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