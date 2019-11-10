Президент РФ Владимир Путин наградил советского и российского композитора Александру Пахмутову высшей наградой страны — орденом Андрея Первозванного. Об этом глава государства сообщил, поздравляя ее с 90-летием на сцене Большого театра.

Глава государства отметил, что вручение этой награды состоится в Кремле.

«Хочу вас поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны и для нашего народа. Это никакое не преувеличение. Многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой», — сказал он.

Путин отметил, что музыка Пахмутовой «завораживает своим безупречным рисунком, своей глубиной и теплотой». Президент подчеркнул, что «то, что делает Александра Николаевна, это достояние страны и гордость России».

В Большом театре 10 ноября проходит юбилейный концерт в честь юбилея Пахмутовой. Поздравить маэстро с 90-летием придут певцы Лев Лещенко, Александр Градский, Тамара Гвердцители, пианист Денис Мацуев, актеры Евгений Миронов и Сергей Безруков и многие другие артисты.

Накануне Александра Пахмутова за роялем провела репетицию концерта к своему 90-летию в Большом театре.