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  4. Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте порассуждала о жизни

Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте порассуждала о жизни

, 20:22 | Светлана Александрова Фото 23

Телеведущая считает, что все люди на Земле, лишь «актеры, играющие свой спектакль».

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова опубликовала на своей страничке в Instagram целое философское эссе на тему смысла жизни.

«Когда нам кажется, что мы полностью хозяева своей жизни — мы ошибаемся. Мы актеры, играющие спектакль своей жизни. Но сценарий написали не мы…», — начинает свои размышления Чехова, сопроводив их снимком в платье с глубоким декольте.

Instagram @achekhova

Фотография 41-летней телеведущей некоторым пользователям не понравилась.

«Плохое фото. Не должна быть голова срезана».

«На лицо такая уставшая»

«Что со ртом, Анфиса? Не борщи с хирургией! Помни про Гурченко и Алентову!» — пишут комментаторы.

«Что с мозгом, Алексей, о чем вы думаете? Есть вещи в этой жизни, гораздо более важные и интересные, чем мой рот!» — парировала Чехова одному из комментаторов.

Впрочем, нашлось немало подписчиков, которые предпочли поддержать философскую беседу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова похвасталась в своем Instagram стройной фигурой в алом купальнике.

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