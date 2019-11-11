Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте порассуждала о жизни

Анфиса Чехова опубликовала на своей страничке в Instagram целое философское эссе на тему смысла жизни.

«Когда нам кажется, что мы полностью хозяева своей жизни — мы ошибаемся. Мы актеры, играющие спектакль своей жизни. Но сценарий написали не мы…», — начинает свои размышления Чехова, сопроводив их снимком в платье с глубоким декольте.

Instagram @achekhova

Фотография 41-летней телеведущей некоторым пользователям не понравилась.

«Плохое фото. Не должна быть голова срезана».

«На лицо такая уставшая»

«Что со ртом, Анфиса? Не борщи с хирургией! Помни про Гурченко и Алентову!» — пишут комментаторы.

«Что с мозгом, Алексей, о чем вы думаете? Есть вещи в этой жизни, гораздо более важные и интересные, чем мой рот!» — парировала Чехова одному из комментаторов.

Впрочем, нашлось немало подписчиков, которые предпочли поддержать философскую беседу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова похвасталась в своем Instagram стройной фигурой в алом купальнике.