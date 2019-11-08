Фото: Анфиса Чехова показала аппетитные формы в алом купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой у себя в Instagram. Фото в алом эротичном купальнике не оставило равнодушным ни мужскую половину звездного блога, ни девушек-подписчиц.

Instagram @achekhova

В описании к публикации Чехова задала провокационный вопрос.

«Интересно, а журналы „Плейбой“ и „Максим“ кто-то еще покупает? Мне кажется, Инстаграм ворует у них хлеб», — с явным кокетством заявила актриса.

К обсуждению присоединилась подруга звезды, актриса Эвелина Бледанс.

«В инстаграме есть все!» — согласилась телеведущая.

Подписчики пришли к выводу, что мужские журналы не теряют актуальности благодаря интересным статьям. Некоторые комментаторы предположили, что издания живут за счет фотографий топлес, пока многие социальные сети блокируют такие снимки за эротику и порнографию.

Ранее Анфиса Чехова пококетничала в кружевном белье.