  1. Пятый канал
  4. Фото: Анфиса Чехова показала аппетитные формы в алом купальнике

Фото: Анфиса Чехова показала аппетитные формы в алом купальнике

, 18:40 | Алиса Старжевская Фото 109

У себя в блоге секс-символ задалась вопросом — как выживают бумажные эротические издания в эпоху социальных сетей?

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась стройной фигурой у себя в Instagram. Фото в алом эротичном купальнике не оставило равнодушным ни мужскую половину звездного блога, ни девушек-подписчиц.

Instagram @achekhova

В описании к публикации Чехова задала провокационный вопрос.

«Интересно, а журналы „Плейбой“ и „Максим“ кто-то еще покупает? Мне кажется, Инстаграм ворует у них хлеб», — с явным кокетством заявила актриса.

К обсуждению присоединилась подруга звезды, актриса Эвелина Бледанс.

«В инстаграме есть все!» — согласилась телеведущая.

Подписчики пришли к выводу, что мужские журналы не теряют актуальности благодаря интересным статьям. Некоторые комментаторы предположили, что издания живут за счет фотографий топлес, пока многие социальные сети блокируют такие снимки за эротику и порнографию.

Ранее Анфиса Чехова пококетничала в кружевном белье.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

19:20
Смарт-колонка заговорила голосом умершего лидера группы «Король и Шут»
19:14
Как выглядит интерьер вагонов поезда «Таврия» для поездки в Крым
19:03
Экоактивисты Ленобласти провели рейд по ликвидации незаконных свалок
18:51
Рыбу с «человеческим лицом» засняли на видео в Китае
18:40
Фото: Анфиса Чехова показала аппетитные формы в алом купальнике
18:32
«Копия мамы»: дочь Ларисы Долиной поразила поклонников фото без макияжа

Сейчас читают

Юлия Савичева рассказала о расставании с главной любовью жизни
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство
Видео с реакцией мальчика на подаренного щенка до слез растрогало сеть

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев