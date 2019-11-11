Кети Топурия в коротком черном платье потрясла поклонников длиной своих ног

Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия сразила поклонников в Instagram снимком, на котором позирует в платье созданного ею бренда KETIone. Очень короткое черное платье с открытыми плечами, плотно облегающее фигуру, подчеркивает фигуру, а ракурс, с которого сделано фото, — длинные ноги модели.

«Ногииииии!» — отреагировала на снимок певица Наталия Подольская.

«Босоножки, педикюр, макияж и маникюр!»

«До чего же хороша! И фигура, и душа!

«Идеальное платье».

«Неземная».

«Вот кому не нужен фотошоп, природа все сама подчеркнула!» — присоединились к ней другие подписчики.

Instagram @keti_one_official

Нашлись, правда, среди комментаторов и такие, кому ноги Топурии показались кривыми, а сама певица — слишком худой.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, летом Кети Топурия призналась, что влюблена, а месяц назад бывшая возлюбленная рэпера Гуфа заинтриговала фанатов кольцом на безымянном пальце. Публика долго пыталась вычислить нового избранника певицы и пришла к выводу, что это 35-летний предприниматель Денис Деньгов.