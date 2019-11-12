Бородина проболталась о бесплатных пластических операциях на «Доме-2»

Телеведущая Ксения Бородина решила провести в Instagram игру «вопрос-ответ». Подписчики интересовались волнующими их подробностями личной жизни звезды, а также закулисными тайнами реалити-шоу «Дом-2». Один из фанатов знаменитости спросил — почему на проекте многие девушки делают пластические операции по увеличению груди.

«Потому что бесплатно!» — заявила теледива.

Instagram @borodylia

После такого ответа поклонники Ксении Бородиной стали задавать еще больше вопросов о пластике. Пользователям соцсети было не понятно — для чего руководству ток-шоу тратиться на бесплатные операции подопечным. Повышенный интерес к увеличенным формам участниц «Дома-2» звезде не понравился. Теледива приняла решение больше не отвечать на вопросы.

«Вопросы сегодня… Пойду лучше сериал поищу. А кому вещи отдаете? А за три пойдете? Почему грудь бесплатно?! Видно надо повременить с вопросами», — резюмировала знаменитость.

Вероятно, подопечные «Дома-2» быстро привыкают к бесплатным пластическим операциям. Некоторые из них не могут остановиться даже после ухода с проекта. Например, экс-звезда ток-шоу Анастасия Кочервей зашла в увлечении пластикой довольно далеко — она восстановила себе девственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры.