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«Знать не знаю кто это»: Бородина прокомментировала наличие тайной сестры

, 20:10 Фото 481

Блогер Елизавета Фролова на днях заявила в сети, что является родственницей известной телеведущей.

Фото: Instagram @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина в «сторис» на своей странице в Instagram прокомментировала информацию о наличии тайной сестры. Блогер Елизавета Фролова буквально на днях сделала заявление, что якобы является родственницей знаменитости, с которой не общается длительное время из-за отказа в помощи.

Instagram @elizavetafrolova_

Неожиданная новость оперативно распространилась по сети, и поклонники телестройки решили уведомить об этом Ксению Бородину, предположив, что блогер решила устроить себе пиар за чужой счет.

36-летняя телеведущая опубликовала скриншот сообщения и написала сверху, что не знает этого человека и подобные «братья и сестры» объявляются чуть ли не каждую неделю.

Instagram @borodylia

«Я знать не знаю кто это, у меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки», — отреагировала Ксения Бородина.

Елизавета Фролова имеет внешнее сходство с ведущей «Дома-2» и даже носит подобную прическу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина рассказала об операции старшей дочери.

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