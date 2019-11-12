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  4. Эмили Ратаковски восхитила фанатов в трикотажном топе и шортах

Эмили Ратаковски восхитила фанатов в трикотажном топе и шортах

, 12:02 | Мия Субботина 337

Американская модель опубликовала в Instagram снимок в утреннем образе.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски очаровала фанатов в домашнем утреннем наряде. Знаменитость выложила фото в Instagram, на котором предстала в бирюзовом трикотажном комплекте — высоких шортах и топе с американским вырезом. Девушка подчеркнула, что это ее любимый набор из коллекции собственного бренда одежды Inamorata.

«Это один из моих любимых наборов от @inamoratawoman», — подписала модель.

Instagram @emrata

Фолловеры оценили комплект, который превосходно смотрится на утонченной фигуре звезды, и оставили тысячи комплиментов в адрес модели.

«Ты выглядишь потрясающе в этом наряде!»;

«У тебя очень красивое и прекрасное тело»;

«Идеальна! Красавица», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски в обтягивающем вязаном платье заставила плакать поклонников.

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