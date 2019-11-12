Эмили Ратаковски восхитила фанатов в трикотажном топе и шортах

Американская модель Эмили Ратаковски очаровала фанатов в домашнем утреннем наряде. Знаменитость выложила фото в Instagram, на котором предстала в бирюзовом трикотажном комплекте — высоких шортах и топе с американским вырезом. Девушка подчеркнула, что это ее любимый набор из коллекции собственного бренда одежды Inamorata.
«Это один из моих любимых наборов от @inamoratawoman», — подписала модель.
Фолловеры оценили комплект, который превосходно смотрится на утонченной фигуре звезды, и оставили тысячи комплиментов в адрес модели.
«Ты выглядишь потрясающе в этом наряде!»;
«У тебя очень красивое и прекрасное тело»;
«Идеальна! Красавица», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмили Ратаковски в обтягивающем вязаном платье заставила плакать поклонников.