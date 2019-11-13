Лайфхак: как быстро снять плотно сидящее на пальце кольцо

Нужно срочно снять надоевшее колечко, которое, как будто вросло в палец? Есть один не самый приятный, но очень эффективный способ. 5-tv.ru публикует наглядную видеоинструкцию.

Снять будто бы вросшее в палец кольцо поможет обыкновенный шнурок или нитка. Что-то из этого нужно плотно намотать на палец, один из концов пропустив под кольцом. Чтобы протолкнуть нить или шнурок, можно воспользоваться булавкой или иглой. При этом важно сохранять осторожность, чтобы не пораниться.

Убедившись, что шнурок или нитка оказалась протянута под кольцом, можно переходить к следующему шагу — а именно аккуратному разматыванию. Во время этого процесса можно наблюдать, как кольцо будет сдвигаться к ногтю. При этом важно помнить, что плотно намотанная нить препятствует кровотоку. В связи с этим не стоит слишком медлить во время процедуры.

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