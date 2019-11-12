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Лайфхак: как легко развязывать узлы на пакетах

, 3:46 | Ниса Мурзанаева Видео 12

Эта неожиданная хитрость поможет сэкономить время и нервы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Neetz, via www.imago-ima; 5-tv.ru

Вам надоело завязывать и развязывать узлы на пакетах? Сэкономьте ваши время и силы с помощью нехитрого приспособления из пластиковой бутылки. 5-tv.ru расскажет, как сделать удобную заглушку для полиэтиленового пакета, если развязывать узлы вы не любите.

Для выполнения лайфхака нам понадобится только верхняя часть обыкновенной пластиковой бутылки. Обрежьте емкость на расстоянии двух-трех сантиметров от горлышка.

Сначала мы проталкиваем пакет сквозь горлышко, а оставшуюся снаружи часть аккуратно расправляем. Потом берем крышку и закрываем ее. Содержимое пакета теперь никуда не денется, а вам не придется тратить время, чтобы развязывать сложные узлы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро и просто порезать торт без ножа.

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