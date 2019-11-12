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Амиран Сардаров прокомментировал возможное закрытие всех его кафе с шаурмой

, 16:25 | Игорь Рязов Видео 23

О возможном прекращении работы заведений, принадлежащих автору блога, заговорили после сообщений о проверке Роспотребнадзора.

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Фото, видео: Instagram @amiran495; ТАСС / Новодережкин Антон, Гердо Владимир, Никольский Алексей, Robert Schlesinger

Продукция в сети кафе с шаурмой, созданной Амираном Сардаровым, соответствует необходимым стандартам. Так блогер прокомментировал слухи о проблемах с бизнесом.

Как сообщал РЕН ТВ, ранее специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в заведения Амирана. После этого появились утверждения, что шаурмичные якобы могут быть закрыты из-за ряда нарушений.

«В настоящее время вся реализуемая продукция полностью соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза», — сказано в ответе Сардарова на просьбу прокомментировать эти сведения.

Там же уточняется, что имеется вся необходимая маркировка, а также документы о качестве пищевых продуктов.

«Контроль осуществляется на всех стадиях производства, транспортировки и реализации ответственными лицами», — заключил автор блога.

Многие узнали о сети кафе Амирана Сардарова после Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Задавая главе государства вопрос, создатель YouTube-канала пригласил всех попробовать его шаурму. Путин тогда сказал, что блогер правильно использовал рекламную возможность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Амиран Сардаров пожаловался на ограбление. Его поклонники не поверили в подлинность преступления, проанализировав кадры с места событий.

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