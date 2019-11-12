Двое мертвых мужчин и две убитые кошки найдены в Москва-реке

Жуткими подробностями постепенно обрастает трагедия на Москва-реке, где были найдены тела двух мужчин. Рядом с ними, как стало известно 5-tv.ru, обнаружены две убитые кошки: одна из них задушена, у другой вспорот живот. По некоторым данным, погибшие люди были окровавлены.

Как сообщил Следственный комитет, 11 ноября в воде у Карамышевской набережной были обнаружены мертвыми 70-летний и 49-летний мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Отмечалось, что начата доследственная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствию предстоит разобраться, что именно произошло с людьми и животными на месте преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обнаружении 3 ноября в Ленинградской области тела муниципального чиновника в гидрокостюме и ластах.