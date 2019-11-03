Тело чиновника в гидрокостюме, ластах и маске обнаружили в Ленобласти

В Ленинградской области в реке обнаружено тело главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации Лужского муниципального района. Накануне мужчина отправился на подводную рыбалку, пишет 78.ru.

Ранним утром в полицию обратилась 49-летняя супруга скончавшегося чиновника. Она сообщила — прошлым вечером ее муж пошел на реку Быстрица, чтобы заняться подводной рыбалкой. Мужчина сказал, что вернется этой же ночью, однако перестал отвечать на звонки. Обеспокоенная женщина решила — у ее избранника прихватило сердце.

Тело чиновника Лужской администрации обнаружили на следующий день неподалеку от переправы на реке Быстрица в нескольких метрах от берега. Труп в трясине увидел военнослужащий. Умерший был одет в специальный гидрокостюм, ласты и маску для подводного плавания. Рядом с ним в воде находился горпун для боя рыбы.

Внешних признаков насильственной смерти рыбака нет. Для установления причины его ухода из жизни тело направлено на экспертизу. Правоохранительными органами по данному факту проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело миллионерши найдено зацементированным в собственном холодильнике.