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Водитель не пропустил «скорую помощь» и отправил ее в отбойник

, 7:35 Эфирная новость 13

Машина с медиками ехала с проблесковыми маячками, когда ей в бок влетела легковушка.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Крупная авария на севере Петербурга. На перекрестке иномарка на большой скорости протаранила машину неотложки, ехавшую на вызов.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. Из-за сильного удара скорую отбросило в отбойник, а легковушку смяло в груду металла.

О пострадавших не сообщается. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. По словам очевидцев, все произошло из-за водителя иномарки, который не пропустил скорую, ехавшую на красный сигнал, но с проблесковыми маячками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель Ford протаранил скорую и избил медика в Петербурге.

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