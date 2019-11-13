Водитель не пропустил «скорую помощь» и отправил ее в отбойник

Крупная авария на севере Петербурга. На перекрестке иномарка на большой скорости протаранила машину неотложки, ехавшую на вызов.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. Из-за сильного удара скорую отбросило в отбойник, а легковушку смяло в груду металла.

О пострадавших не сообщается. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. По словам очевидцев, все произошло из-за водителя иномарки, который не пропустил скорую, ехавшую на красный сигнал, но с проблесковыми маячками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водитель Ford протаранил скорую и избил медика в Петербурге.