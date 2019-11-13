Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 ноября, большинству знаков зодиака следует следить за своими словами, быть осторожным с информацией вокруг себя и думать, прежде, чем поделиться ею с кем-либо.
♈ Овен
Если вы будете продолжать подвергаться влиянию обстоятельств, ваша жизнь будет кататься на американских горках. Сегодня вас просят взять ситуацию под контроль, отстаивая то, во что вы верите.
Сейчас важно быть сильным, а не упрямым. Помните, что жизненные уроки часто ставят перед вами особые задачи. Осознайте истину, которая открывается вам.
Космический совет: помните, у вас есть сила превзойти ваши обстоятельства.
♉ Телец
Информация в ваших руках — священна. Не поддавайтесь желанию поделиться с другими, особенно с теми, кто предал ваше доверие в прошлом.
Предупреждение: в вашем кругу есть враги, маскирующиеся под друзей. Помните, мы все еще в ретроградном сезоне. Важно, чтобы вы прочитали условия, прежде чем принимать какие-либо обязательства. Если есть определенные вещи, которые не работают в вашу пользу, не стесняйтесь пересмотреть.
Космический совет: знать, когда хранить секрет.
♊ Близнецы
Ваша задача на этой неделе: говорить правду, не вступая в войну. Люди могут или не могут понять вашу сторону истории сразу. Однако, если вы проявите терпение и доброту, они будут рады присоединиться к вашей команде.
В конечном счете, речь идет о выполнении работы, верно? Сохранение вашего эго в стороне также поможет вам быть восприимчивым к тому, чем другие могут поделиться, и научиться нескольким вещам в процессе.
Космический совет: конечная цель — выполнить работу.
♋ Рак
Концы — это только замаскированные начала, Рак. Знайте, что если что-то отнимается у вас, это для вашего высшего блага. Пересмотрите фундамент, на котором вы построили свою жизнь.
Отпустив старое, освободите место для свежей энергии. Но это не делает изменения легче. Помните, чтобы быть терпеливым с собой и другими вовлеченными. Дайте себе время, необходимое для интеграции уроков.
Космический совет: от хаоса к космосу.
♌ Лев
Лев, на этой неделе вас ждет карьерный рост. Но рост никогда не бывает легким. Цена, которую нужно заплатить, — это ваше время и энергия.
Не уклоняйся от тяжелой работы. Начальные этапы всегда самые важные. Это определит успех вашего предприятия. Некоторые из вас могут превращать свое хобби в жизнеспособный бизнес. Вы уже одарены страстью. Выращивание терпения навсегда изменит игру.
Космический совет: работа прежде всего.
♍ Дева
Хорошо быть амбициозным и взять на себя инициативу, но стать точкой соприкосновения для каждого проекта равносильно подрыву ваших собственных способностей. Вы должны делать больше и лучше, поэтому сосредоточьтесь только на том, что у вас есть.
Отпустите мирские задачи, которые не бросают вам вызов и не расширяют ваш кругозор. Научиться делегировать — это единственный способ, которым вы можете оказать влияние.
Космический совет: совершенствуй искусство делегирования.
♎ Весы
Вы — ваша самая лучшая личность на этой неделе, вдохновляющая перемены и помогающая другим воссоединиться с целью своей души. Это также время проявления ваших истинных желаний, неожиданного наблюдения за происходящим.
Весы перед вами открываются новые миры, и выбор зайти в них остается за вами. Но не спешите делать свой ход. Учитывая, что вы только что завершили важное путешествие, вы можете отвлечься на интеграцию.
Космический совет: пауза, прежде чем начать все сначала.
♏ Скорпион
Вселенная постоянно в движении, Скорпион. Все меняется в мгновение ока, и легко пропустить хорошие вещи. В разгар этого хаоса вас просят замедлиться и дышать.
Выйди из внешнего мира и шагни в мир, который внутри. Вы обнаружите, что время здесь работает по-другому, ваши страхи и тревоги больше не существуют, и что мир и любовь господствуют.
Космический совет: разожмите челюсть, опустите плечи и дышите.
♐ Стрелец
Те, кто осмелится, победит. Этот день требует драйва, смелости и воли к победе, несмотря ни на что. Вселенная хочет видеть вашу решимость, Стрелец.
Если вам сегодня удастся доказать свою храбрость, все, над чем вы работали, будет вашим. Не забудьте прояснить свои цели, прежде чем начать. Это облегчит вам навигацию по задачам, которые стоят на вашем пути.
Космический совет: пусть мужество и решительность станут вашими сверхспособностями.
♑ Козерог
Козерог, вы многозадачны. У вас больше возможностей, чем можно сосчитать на обоих пальцах. Карты напоминают вам о том, что вы недооцениваете свой потенциал, разыгрывая его малыми.
Воспользуйтесь возможностью преодолеть свои собственные ограничения и использовать динамическую силу внутри. В процессе вы узнаете так много о себе. PS: ваши творческие соки текут свободно, так что используйте это в ваших интересах.
Космический совет: откройтесь для получения подарков судьбы.
♒ Водолей
Сделайте шаг назад и осмотрите, что вы посеяли. Это время пересмотреть, а не действовать. Какие сферы своей жизни вы игнорировали? Какие мечты нужно развивать?
Это также время беременности для некоторых. Двигайтесь медленно в состояние Инь и позвольте себе быть соблазненной музой.
Космический совет: осмотритесь и выберете для себя правильные цели.
♊ Рыбы
Помогло ли вам когда-нибудь вступление в войну для разрешения кризиса? Помните старую фразу, когда все становится жестче: «Любовь не приносит боли. Боль приносят люди, которые не умеют любить».
Неважно, что происходит, ты хочешь быть большим человеком. Подумайте, прежде чем говорить вслух. Хранение вашего эго в стороне поможет вам найти дружеское решение.
Космический совет: занимайтесь любовью, а не войной.
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