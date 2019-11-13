Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 ноября, большинству знаков зодиака следует следить за своими словами, быть осторожным с информацией вокруг себя и думать, прежде, чем поделиться ею с кем-либо.

♈ Овен

Если вы будете продолжать подвергаться влиянию обстоятельств, ваша жизнь будет кататься на американских горках. Сегодня вас просят взять ситуацию под контроль, отстаивая то, во что вы верите.

Сейчас важно быть сильным, а не упрямым. Помните, что жизненные уроки часто ставят перед вами особые задачи. Осознайте истину, которая открывается вам.

Космический совет: помните, у вас есть сила превзойти ваши обстоятельства.

♉ Телец

Информация в ваших руках — священна. Не поддавайтесь желанию поделиться с другими, особенно с теми, кто предал ваше доверие в прошлом.

Предупреждение: в вашем кругу есть враги, маскирующиеся под друзей. Помните, мы все еще в ретроградном сезоне. Важно, чтобы вы прочитали условия, прежде чем принимать какие-либо обязательства. Если есть определенные вещи, которые не работают в вашу пользу, не стесняйтесь пересмотреть.

Космический совет: знать, когда хранить секрет.

♊ Близнецы

Ваша задача на этой неделе: говорить правду, не вступая в войну. Люди могут или не могут понять вашу сторону истории сразу. Однако, если вы проявите терпение и доброту, они будут рады присоединиться к вашей команде.

В конечном счете, речь идет о выполнении работы, верно? Сохранение вашего эго в стороне также поможет вам быть восприимчивым к тому, чем другие могут поделиться, и научиться нескольким вещам в процессе.

Космический совет: конечная цель — выполнить работу.

♋ Рак

Концы — это только замаскированные начала, Рак. Знайте, что если что-то отнимается у вас, это для вашего высшего блага. Пересмотрите фундамент, на котором вы построили свою жизнь.

Отпустив старое, освободите место для свежей энергии. Но это не делает изменения легче. Помните, чтобы быть терпеливым с собой и другими вовлеченными. Дайте себе время, необходимое для интеграции уроков.

Космический совет: от хаоса к космосу.