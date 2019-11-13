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В Бразилии стартует 11-й саммит БРИКС

, 8:40 Эфирная новость 24

Ожидается, что у российского президента состоится несколько встреч, включая переговоры с премьер-министром Индии и председателем КНР.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Тема:
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Сегодня в столице Бразилии стартует 11-й саммит БРИКС. Соберутся лидеры стран «пятерки» — России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР.

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Фон встречи — непростой. В Латинской Америке сейчас идут сложные политические процессы. Тем не менее, политологи предсказывают: саммит БРИКС пройдет в атмосфере стабильности и сотрудничества.

В столице Бразилии — генеральная — репетиция перед приездом высоких гостей. В центре — военная полиция занимает места вдоль магистралей. Идут последние приготовления к саммиту. Это — рабочий президентский дворец. Военные тренируется поднимать флаги.
Так полицейские на мотоциклах будут сопровождать президентские кортежи. В небе — часами — кружат вертолеты.

Особенно ждут приезда Владимира Путина: у российского президента намечено множество важных встреч, в том числе — с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как столица Бразилии готовится к приезду высоких гостей? Репортаж Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что саммит БРИКС в 2020 году пройдет в Санкт-Петербурге.

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