Здание Ростелекома объято пламенем в Новом Уренгое

В Новом Уренгое горит здание, в котором располагается Ростелеком. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как над ним поднимаются клубы черного дыма.
На место приехали экстренные службы.
Сегодня, 7:49 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 58
Клубы черного дыма поднимаются над полыхающим зданием.
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Фото, видео: ВКонтакте @regik89
В Новом Уренгое горит здание, в котором располагается Ростелеком. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как над ним поднимаются клубы черного дыма.
На место приехали экстренные службы.
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