  1. Пятый канал
  4. Здание Ростелекома объято пламенем в Новом Уренгое

Здание Ростелекома объято пламенем в Новом Уренгое

, 7:49 | Светлана Шевченко Срочная новость 58

Клубы черного дыма поднимаются над полыхающим зданием.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @regik89

В Новом Уренгое горит здание, в котором располагается Ростелеком. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как над ним поднимаются клубы черного дыма.

На место приехали экстренные службы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.85
-0.06 70.42
-0.06
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант

Последние новости

9:10
Владимир Путин наградил Героем России космонавта Сергея Прокопьева
9:07
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
8:59
В Петербурге стартовала «Неделя Карьеры»
8:46
Путин подписал закон обязывающий сообщать о передаче долга коллекторам
8:40
В Бразилии стартует 11-й саммит БРИКС
8:35
Самолет японского лоукостера совершил аварийную посадку в аэропорту Фукуоки

Сейчас читают

Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
Череп, который нашли в Мойке во время поисков тела убитой студентки, оказался учебным
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев