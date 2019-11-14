Анна Седокова не стесняется, что увела женатого

У Анны Седоковой появился новый возлюбленный. Он младше артистки на девять лет! Кроме того, избранник певицы женат и имеет годовалого ребенка. Неужели звезда действительно увела мужчину из семьи? Как отреагировала на это законная супруга молодого человека Анны? И что думают коллеги и поклонники Седоковой? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Избранником 36-летней артистки стал латвийский баскетболист Янис Тимма, который младше Анны на девять лет. Он до сих пор официально женат и у него есть годовалый ребенок.

Разговоры об этом романе ведутся последние несколько месяцев. Но только недавно артистка выложила фотографию со спортсменом и подписала «Люблю». Гневная реакция пользователей не заставила себя ждать.

Instagram @annasedokova

Сам баскетболист опубликовал в соцсетях пост, в котором объяснил, что уже давно не состоит в отношениях с законной супругой Саной. Янис отключил комментарии к публикации и не спешит высказываться о сложившейся ситуации, в отличие от его жены Саны.

«Когда я узнала об их романе, чуть с ума не сошла. Похудела на пять килограммов, хотя и так была стройной», — приводит ее слова сайт KP.RU.

Анна и Янис в последнее время неразлучны. Спортсмен присутствует на записи нового альбома певицы, помогает выбирать моделей для показа коллекции одежды Седоковой.

Все дети Анны Седоковой — от разных мужчин. Старшую Алину певица родила от белорусского футболиста Валентина Белькевича. Супруги развелись, когда певица узнала об изменах мужа.

Отцом второй дочери Моники является бизнесмен Максим Чернявский. В СМИ писали, что он также оказался неверным мужем, поэтому пара рассталась.

Восьмилетняя Моника сейчас живет с отцом в Лос-Анджелесе. После судебных тяжб супруги пришли к мирному соглашению. Анна может видеться с дочерью в Америке или проводить с ней время, когда у дочки наступают каникулы в школе. Однако при этом встречи должны проходить за пределами России.

Также артистке запрещено выкладывать в соцсети фотографии ребенка. Певица рада и этому решению. Поскольку изначально Чернявский был настроен лишить бывшую супругу родительских прав.

«Если б у меня была одна работа и не было бы любви, детей, я бы тоже была б печальной», — утверждает Анна.

Два года назад Седокова родила еще одного ребенка от молодого предпринимателя Артема Комарова. Пара собиралась пожениться. Но еще до появления сына на свет, они расстались.

Некоторые подписчики Анны недовольны тем, как она воспитывает детей. Певица старается не обращать внимания на такие комментарии. Звезда привыкла к негативу в свой адрес.

«Мне кажется, что хейтеры есть даже у Девы Марии», — нескромно заявила певица.

Эксперты считают: Анна торопится в новых отношениях завести ребенка из-за психологической травмы, которую получила в первом браке.

«В тех отношениях, в которых находилась когда-то Анна Седокова, она получила негативный заряд. Она поняла, что может быть матерью и может быть замужем, но может быть несчастлива. Для нее стали главными не мужчины, а именно дети», — утверждает психолог Ольга Твардовская.

Некоторые коллеги Седоковой уверены: женатый мужчина — не лучший вариант, если певица все-таки хочет обрести счастье в личной жизни.

«Закон кармы существует. И вообще нужно делать только то, что ты хочешь, чтобы люди делали по отношению к тебе», — предположила певица Женя Малахова.

«Седокова опять увела мужа из семьи? Сколько можно, Аня? Я знаю одно: на чужом счастье свое не построишь — это факт», — заявляет певица Диана Иваницкая-Шорикова.

Но есть и те, кто Анну в данной ситуации поддерживает.

«Значит, виновата жена, если уходит муж», — высказалась в защиту коллеги певица Юля Волкова.

У избранника Анны большой заработок — миллион долларов в год. Спортсмен может себе позволить содержать певицу. В одном из своих интервью артистка признавалась, что ей вместе с ипотекой, которую она выплачивает, нужен минимум миллион рублей ежемесячно. Седокова и Тимма не обращают внимания на все разговоры вокруг их романа и продолжают публично признаваться друг другу в любви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Седокова зажгла на публике с Янисом Тимма.