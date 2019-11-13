«Безумная девчонка»: Юлия Ковальчук отметила день рождения премьерой клипа

Певица Юлия Ковальчук отметила день рождения премьерой клипа. Бывшая солистка группы «Блестящие», которой 12 ноября исполнилось 37 лет, на своей странице в Instagram выложила фрагмент нового клипа на песню «Чувствуй», где демонстрирует зрителям часть кружевного белого бра.
В своем посте Юлия Ковальчук поделилась с пользователями своим мироощущением и некоторыми деталями пережитого.
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Мне сегодня 37... Я до сих пор в душе безумная девчонка, хотя тонны ответственности и опыта переодически давят на меня. Я до сих пор плачу по пустякам, и слишком , даже по-мужски, собрана и прагматична в серьёзных ситуациях. Я до последнего стараюсь видеть в людях хорошее, хотя предавали меня бесчисленное количество раз. Я разорву всех за свою семью. И я до сих пор верю, что если очень очень честно трудиться и чего-то хотеть- то это обязательно осуществится. Сегодня у меня премьера клипа #Чувствуй и я знаю, что каждая капелька вашего внимания к нему для меня является бесценной!!! 🙏❤️Смотрите полный клип на YouTube ( ссылка в шапке профиля), и пишите свои мысли)! Я их читаю, складываю в своем сердце и очень ценю!!! Люблю❤️❤️❤️ #юлияковальчук #деньрождения #премьера #клип #чувствуй #видео #37 #любовь #счастье #музыка
Знаменитость отметила, что несмотря на многочисленные предательства она продолжает верить людям и видеть в них только хорошее. Юлия Ковальчук уверена, что если человек честно и трудолюбиво идет к поставленной цели, то все желания и мечты обязательно сбудутся.
Подписчики знаменитости оставили под ее постом множество поздравительных комментариев.
«С днем рождения! Огромной любви, ️счастья, успехов, процветания»
«Вы достойны, чтобы все ваши мечты и стремления сбывались!»
«Большущего счастья, любви и вдохновения! ️Ура», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук смутила поклонников снимком в кофте без бюстгальтера.