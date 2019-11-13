«Безумная девчонка»: Юлия Ковальчук отметила день рождения премьерой клипа

Певица Юлия Ковальчук отметила день рождения премьерой клипа. Бывшая солистка группы «Блестящие», которой 12 ноября исполнилось 37 лет, на своей странице в Instagram выложила фрагмент нового клипа на песню «Чувствуй», где демонстрирует зрителям часть кружевного белого бра.

В своем посте Юлия Ковальчук поделилась с пользователями своим мироощущением и некоторыми деталями пережитого.

«Я до сих пор в душе безумная девчонка, хотя тонны ответственности и опыта периодически давят на меня. Я до сих пор плачу по пустякам, и слишком, даже по-мужски, собрана и прагматична в серьезных ситуациях», — написала певица.

Знаменитость отметила, что несмотря на многочисленные предательства она продолжает верить людям и видеть в них только хорошее. Юлия Ковальчук уверена, что если человек честно и трудолюбиво идет к поставленной цели, то все желания и мечты обязательно сбудутся.

Подписчики знаменитости оставили под ее постом множество поздравительных комментариев.

«С днем рождения! Огромной любви, ️счастья, успехов, процветания»

«Вы достойны, чтобы все ваши мечты и стремления сбывались!»

«Большущего счастья, любви и вдохновения! ️Ура», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук смутила поклонников снимком в кофте без бюстгальтера.