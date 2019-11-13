  1. Пятый канал
  4. Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии

Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии

, 12:11 | Карина Бернтгольц 16

Цель законопроекта —ввести правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении закон о виноградарстве и виноделии. Авторами проекта стали депутаты Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Сергей Неверов, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин.

Цель законопроекта — ввести правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия. В документе описываются формы, условия и порядок государственной поддержки в области виноградарства и виноделия. Также в тексте закона устанавливается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон.

Среди нововведений стоит обратить внимание, что в законопроекте вводится понятие «крепленые вина» — под ними будут понимать алкогольные напитки, крепленые этиловым спиртом, пишет РИА Новости.

Документ предлагает ввести равный доступ к господдержке фабрик, производящих вино как непосредственно из самого винограда, так и из импортных материалов.

В Госдуме законопроект, предварительно, будет рассмотрен 19 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что глава совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов призвал уравнять правила для российских и зарубежных виноделов.

 
 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.85
-0.06 70.42
-0.06
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

12:16
Девочка из Махачкалы умерла во сне в «Артеке»
12:11
Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии
12:04
«Безумная девчонка»: Юлия Ковальчук отметила день рождения премьерой клипа
11:51
13 ноября — День войск радиационной, химической и биологической защиты
11:42
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева впечатлила поклонников оригинальной юбкой
11:30
Торжественная церемония закладки монумента «Свеча памяти» прошла в Израиле

Сейчас читают

Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
Любовь и драма доцента СПбГУ: Почему девушки предпочитают пожилых мужчин

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев