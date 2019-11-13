Комитет Госдумы одобрил законопроект о виноделии

Комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении закон о виноградарстве и виноделии. Авторами проекта стали депутаты Владимир Жириновский, Геннадий Онищенко, Сергей Неверов, Анатолий Аксаков и Владимир Кашин.

Цель законопроекта — ввести правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия. В документе описываются формы, условия и порядок государственной поддержки в области виноградарства и виноделия. Также в тексте закона устанавливается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо-винодельческих зон.

Среди нововведений стоит обратить внимание, что в законопроекте вводится понятие «крепленые вина» — под ними будут понимать алкогольные напитки, крепленые этиловым спиртом, пишет РИА Новости.

Документ предлагает ввести равный доступ к господдержке фабрик, производящих вино как непосредственно из самого винограда, так и из импортных материалов.

В Госдуме законопроект, предварительно, будет рассмотрен 19 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что глава совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов призвал уравнять правила для российских и зарубежных виноделов.