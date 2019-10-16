Борис Титов призвал уравнять правила для российских и зарубежных виноделов

Борис Титов рекомендовал в новом законопроекте о виноградарстве и виноделии в России акцентировать внимание на четком определении, что можно называть отечественным вином, а также сделать едиными правила сертификации и контроля для российских и импортных вин.

Как сообщают «Известия», такое заявление бизнес-омбудсмен, глава совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов сделал после заседания рабочей группы по подготовке документа в Госдуме. По словам предпринимателя, очень важны справедливые правила игры, чтобы контролировали не только отечественного производителя.

Титов отметил, что сейчас Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор жестко регулируют качество российского вина, в то время как контроль над импортным вино довольно мягкий.

«У нас лаборатория, которая дает разрешение на импорт подшипников, детских игрушек и вина, одна и та же», — объяснил глава совета Союза виноградарей и виноделов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме показали фильм об истории развития российского виноделия.