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Борис Титов призвал уравнять правила для российских и зарубежных виноделов

, 16:12 32

Новая редакция законопроекта о виноградарстве и виноделии в РФ должна давать четкое определение отечественного вина и 

Фото: ТАСС / Рюмин Александр

Борис Титов рекомендовал в новом законопроекте о виноградарстве и виноделии в России акцентировать внимание на четком определении, что можно называть отечественным вином, а также сделать едиными правила сертификации и контроля для российских и импортных вин.

Как сообщают «Известия», такое заявление бизнес-омбудсмен, глава совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов сделал после заседания рабочей группы по подготовке документа в Госдуме. По словам предпринимателя, очень важны справедливые правила игры, чтобы контролировали не только отечественного производителя.

Титов отметил, что сейчас Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор жестко регулируют качество российского вина, в то время как контроль над импортным вино довольно мягкий.

«У нас лаборатория, которая дает разрешение на импорт подшипников, детских игрушек и вина, одна и та же», — объяснил глава совета Союза виноградарей и виноделов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме показали фильм об истории развития российского виноделия.

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