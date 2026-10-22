«Великолепные образцы»: иностранного эксперта удивило российское вино

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 39 0

На форуме в Белом мысе отметили потенциал самобытных сортов винограда.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева; 5-tv.ru

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Международный винный судья Луис Гусман высоко оценил российские вина

Использование самобытных сортов винограда может помочь российским винам выделиться на мировом рынке. Об этом 5-tv.ru рассказал генеральный директор VINALT, организатор WineFest Bolivia и международный винный судья Луис Гусман на V Российском винодельческом форуме в винном городе Белый мыс.

По мнению эксперта, в условиях большого разнообразия вин именно отличительные особенности позволяют производителям привлечь внимание к своей продукции.

«В мире производится огромное количество вин, но у нас есть свои уникальные черты, которые позволяют заявить о себе на мировой арене», — отметил международный винный судья.

Гусман добавил, что в Боливии пока мало знают о качестве российского вина, однако образцы, которые он попробовал на форуме в Геленджике, заслуживают высокой оценки.

«Вчера (21 октября. — Прим.ред.) я попробовал много разных вин. Были просто великолепные образцы: Каберне Фран, Каберне Совиньон, игристые вина — все очень вкусно», — рассказал он.

По словам Гусмана, он предпочитает свежие и самобытные вина. Эксперт также отметил, что Белый мыс позволяет познакомиться с винодельческими регионами России, их продукцией и кухней.

«Это замечательное место, чтобы открыть для себя вино, в частности — российское виноделие», — подчеркнул он, добавив, что прежде не встречал подобного формата в винодельческой отрасли.

Российский винодельческий форум впервые проходит в Геленджике на территории винного города Белый мыс. Мероприятие продлится с 21 по 23 октября и объединит производителей вина, отраслевых экспертов, инвесторов и представителей власти.

Участники обсуждают развитие российского виноделия и профильного образования, влияние климатических изменений, а также перспективы выхода на международные рынки.

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