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  4. Начальник главка ФСИН по Ростовской области и его заместители задержаны

Начальник главка ФСИН по Ростовской области и его заместители задержаны

, 14:00 | Василий Заика Видео 187

Муслима Даххаева и его подчиненных подозревают в разглашении государственной тайны.

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Фото, видео: ГУФСИН России по Ростовской области; 5-tv.ru

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

«По подозрению в должностных преступлениях задержан Даххаев и его заместители. Сейчас сотрудники ФСБ проводят следственные действия, направленные на сбор доказательств для предъявления обвинения», — цитирует агентство собеседника.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко отметил, что в отношении Муслима Даххаева велась разработка. Операция проводилась ФСБ в рамках расследования дела по статье «разглашение государственной тайны» совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ведомства. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах московскому судье.

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