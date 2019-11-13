Начальник главка ФСИН по Ростовской области и его заместители задержаны

Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в разглашении государственной тайны, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

«По подозрению в должностных преступлениях задержан Даххаев и его заместители. Сейчас сотрудники ФСБ проводят следственные действия, направленные на сбор доказательств для предъявления обвинения», — цитирует агентство собеседника.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко отметил, что в отношении Муслима Даххаева велась разработка. Операция проводилась ФСБ в рамках расследования дела по статье «разглашение государственной тайны» совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ведомства. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах московскому судье.