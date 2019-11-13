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Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах московскому судье

, 13:19 | Карина Бернтгольц 40

Следствие намерено предъявить подозреваемому Евгению Ерзунову обвинение по статье 296 УК РФ.

Фото: www.globallookpress.com / Martin Schutt

Еще один подозреваемый по делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда задержан. В преступлении подозревается Евгений Ерзунов, который планировал вылет за границу из московского аэропорта «Внуково», однако перед рейсом был доставлен в отделение полиции.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петеренко, следствие намерено предъявить задержанному обвинение по статье 296 УК РФ «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования».

Отмечается, что Ерзунов был задержан после того, как другой подозреваемый по делу, ранее задержанный и признавший свою вину Сергей Половец в ходе допроса сообщил о причастности своего знакомого к совершению преступления. По его словам, именно Ерзунов был автором поста в интернете, ставшим поводом для обвинения в угрозах убийством и призывах к экстремизму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные по делу об угрозах московскому судье Алексей Вересов и Сергей Половец доставлены в Следственный комитет.

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