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Шикарные ноги Дженнифер Лопес восхитили подписчиков в сети

, 8:10 | Мия Субботина 1 914

Фотографией в Instagram поделился бойфренд певицы профессиональный бейсболист Алекс Родригес.

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Фото, видео: Instagram @jlo, Instagram @arod

Певица и актриса Дженнифер Лопес давно известна своими шикарными внешними данными. В свои 50 лет фигуре горячей красотке могут позавидовать даже молодые девушки. На новой фотографии в Instagram обладательница аппетитных форм продемонстрировала свои длинные и соблазнительные ноги. Артистка прилегла на своего бойфренда, который ее нежно обнимает сзади.

Фолловеры восхитились стройными ногами певицы и поспешили написать комплименты в адрес звездной пары.

Instagram @arod

«Горячо»;

«Вы вместе выглядите потрясающе»;

«И ты все еще побеждаешь с этой сексуальной леди рядом с тобой!»;

«Как же повезло Алексу», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кети Топурия в коротком черном платье потрясла поклонников длиной своих ног.

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