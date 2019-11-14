Шикарные ноги Дженнифер Лопес восхитили подписчиков в сети

Певица и актриса Дженнифер Лопес давно известна своими шикарными внешними данными. В свои 50 лет фигуре горячей красотке могут позавидовать даже молодые девушки. На новой фотографии в Instagram обладательница аппетитных форм продемонстрировала свои длинные и соблазнительные ноги. Артистка прилегла на своего бойфренда, который ее нежно обнимает сзади.

Фолловеры восхитились стройными ногами певицы и поспешили написать комплименты в адрес звездной пары.

Instagram @arod

«Горячо»;

«Вы вместе выглядите потрясающе»;

«И ты все еще побеждаешь с этой сексуальной леди рядом с тобой!»;

«Как же повезло Алексу», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кети Топурия в коротком черном платье потрясла поклонников длиной своих ног.