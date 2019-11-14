Турция и США попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Турция заявила о готовности к закупке американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом во время пресс-конференции 13 ноября заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Таким образом, Турция и США могут попытаться решить вопрос с покупкой российских комплексов С-400.

По словам главы республики, Анкара серьезно настроена на то, чтобы «открыть новую страницу» в отношениях с Вашингтоном. Эрдоган подчеркивает: его страна готова приобрести ЗРК Patriot у США.

«Мы можем преодолеть разногласия вокруг С-400 и американских истребителей F-35. Я сказал президенту о своем желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение», — сказал турецкий президент.

Договор о поставке ЗРК С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году. Решение было негативно воспринято Белым домом. Трамп предложил Эрдогану купить американский аналог — ЗРК Patriot — однако Анкара не стала расторгать договоренности с Москвой. После этого США отозвали свое предложение и исключили Турецкую республику из программы по своим истребителям F-35.

Поставки С-400 уже завершились. Со 2 января 2020 года прекратится обучение турецких военных обращению с российскими комплексами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вашингтон вновь требует от Анкары отказаться от С-400.