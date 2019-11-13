Старые песни о главном: Вашингтон вновь требует от Анкары отказаться от С-400

Вашингтон вновь грозит Анкаре последствиями приобретения у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые уже развернуты на территории республики в районе военной авиабазы Инджирлик.

Как и ранее, США выдвигают ультиматум, что если Турция не свернет российские ЗРК, то не получит американские истребители F-35, сообщили в Белом доме, пишет ФАН.

Более того, на предстоящей в Вашингтоне встрече президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана хозяин Белого дома намерен поставить этот вопрос ребром.

Вероятно, в американском политическом истеблишменте позабыли, что поставки новейших систем ПВО из РФ в республику начались в июле, а в сентябре был завершен второй этап поставки C-400. Ожидается, что полностью они будут введены в действие в апреле 2020 года.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 километров, радиус зоны прикрытия — 400 километров.

В октябре сенатор США Линдси Грэм стал «жертвой» российских пранкеров — он принял одного из них за главу Минобороны Турции и посетовал на закупки Анкарой С-400.