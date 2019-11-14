«Можно потоптать»: Певец Потап получил именную звезду в центре Киева

Музыкант и продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, получил именную звезду в центре Киева. Церемония открытия состоялась на «Площади звезд» возле торгово-развлекательного комплекса. Артиста пришли поддержать турменеджер Алексей Березкин и звукорежиссер Олег Шевченко, а также 11-летний сын Андрей. Фотографиями с мероприятия артист лично поделился на своей странице в Instagram.

«У меня есть звезда. Спасибо! Она Ваша! Можно Потоптать Потапа!» — подписал снимки знаменитость.

Instagram @realpotap

Поклонники известного украинского исполнителя поздравили его с заслуженной звездой в комментариях.

«Следующая звезда в Голливуде»;

«Поздравляю! Спасибо за ваше творчество!!!»;

«Вы первый, кто заслужил эту звезду! Вы талантливый человек!!! Успехов вам!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники Насти Каменских уверены, что Потапу повезло с женой.