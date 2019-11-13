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«Горячая штучка»: Поклонники Насти Каменских уверены, что Потапу повезло с женой

, 6:24 | Сергей Зеленский Видео 377

32-летняя киевлянка не боится экспериментировать с образами.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских примерила на себя новый образ — рок-н-рольной дивчины. Супруга продюсера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) выложила в Instagram фото, на котором она предстает с распущенными роскошными волосами. В макияже Насти акцент сделан на глаза. На девушке надета куртка-«косуха» — предел мечтаний любого рокера или байкера.

Instagram @kamenskux

Поклонники звездной пары решили, что такой стиль Насте очень к лицу, засыпали ее комплиментами, и отметили, что Потапу повезло с такой «горячей штучкой».

32-летняя уроженка Киева не сходит со страниц светской хроники. Фанаты стараются следить буквально за каждым ее шагом, и особенно семейной жизнью с 38-летним соотечественником. В начале ноября фолловеры заподозрили, что Каменских находится в интересном положении. В ответ на это Настя Каменских продемонстрировала подтянутую фигуру с абсолютно плоским животом.

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