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Кто признан самым сексуальным мужчиной в мире

, 11:34 | Мия Субботина Видео 54

Титул актеру Джону Ледженду присвоил журнал People.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Imagespace, Billy Bennight, face to face, Bryan Smith, Britta Pedersen

Американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной по версии журнала People. Об этом сообщается на сайте издания.

В прошлом году победителем стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба. По словам Джона, он считает, что сделать его секс-символом издания после Эльбы было нечестно.

«Я обрадовался, но и немного испугался, потому что это большая ответственность. Меня будут критиковать, чтобы убедиться, действительно ли я достаточно привлекателен для этого титула», — подчеркнул артист.

40-летний исполнитель Джон Ледженд известен по песням «All of Me», «Love Me Now» и «Start a Fire». В 2015 году музыкант стал лауреатом «Оскара» и «Золотого глобуса» за лучшую песню к фильму «Сельма». Также Джон является обладателем десяти премий «Грэмми» в различных номинациях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певец Потап получил именную звезду в центре Киева.

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