«Брюки в полосочку»: Ирина Пегова примерила элегантный образ

Актриса театра и кино Ирина Пегова предстала в элегантном образе. Знаменитость опубликовала снимки в своем профиле в Instagram с недавней фотосессии для журнала «Красота и здоровье». Кинодива позирует в роскошном костюме в полоску и больших черных очках. Образ звезды дополняют ярко-лиловые туфли.

«Второй день солнце в городе, пора очки надевать! Если так дело пойдет и купальник достану! Не могу не сказать фразу: „Дай папиросочку, — у тебя брюки в полосочку“», — шутливо подписала пост артистка.

Instagram @pegovairina

Актриса процитировала хулиганскую фразу Шарикова из фильма «Собачье сердце», а подписчики восприняли изящный образ Пеговой с восхищением.

«Ириш, ты — шикарна, как Chanel»;

«Стильная красотка!!! Обожаю!!!»;

«Прелесть! Вам очень идет этот образ, Ирина!»;

«Очень эффектно выглядите», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова вместе с актером Ендальцевым задержались в баре допоздна.