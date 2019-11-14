«Австралийская Кардашьян» похвасталась формами в соблазнительном купальнике

«Австралийская Кардашьян» Холи-Дейз Кофи опубликовала пикантные фото на своей странице в Instagram. Модель предстала в белом купальнике, с соблазнительными прозрачными вставками, и продемонстрировала в разных ракурсах свои шикарные формы.

Пикантные снимки на пляже прокомментировала мама «австралийской Кардашьян».

«Великолепная», — написала мама Instagram-модели.

«Спасибо, мама Трейси, люблю тебя», — написала в ответ девушка.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Поклонники «австралийской Кардашьян» не находят слов, чтобы выразить свой восторг от новой публикации, поэтому в основном оставляют эмодзи в комментариях. Но нашлись фолловеры, которые все-таки написали комплименты сексуальной блондинке.

«Горячая дамочка»;

«Невероятная богиня»;

«Вы потрясающе красивы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Австралийская Кардашьян» похвасталась упругими ягодицами в душе.