Фото: «Австралийская Кардашьян» похвасталась упругими ягодицами в душе

«Австралийская Кардашьян» Холи-Дейз Кофи опубликовала пикантный кадр на своей странице в Instagram. Сексуальная блондинка продемонстрировала свои аппетитные ягодицы. По всей вероятности, жаркое солнце распалило красотку, и она сделала эротичное фото в душе. Судя по подписи, фото помог сделать кавалер «австралийской Кардашьян».

«Сидней, детка», — подписала снимок модель.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Фолловеры звезды в очередной раз восхитились ее формами и оставили комплименты в комментариях девушке.

«Великолепная»;

«Это горячо!!!»;

«Очень горячо и очень красиво», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» разделась по совету бойфренда.