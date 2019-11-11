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  4. Фото: «Австралийская Кардашьян» похвасталась упругими ягодицами в душе

Фото: «Австралийская Кардашьян» похвасталась упругими ягодицами в душе

, 12:55 | Мия Субботина 8

Модель взбудоражила своих фанатов, опубликовав соблазнительный снимок.

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Фото, видео: Instagram @hollydazecoffeyyy

«Австралийская Кардашьян» Холи-Дейз Кофи опубликовала пикантный кадр на своей странице в Instagram. Сексуальная блондинка продемонстрировала свои аппетитные ягодицы. По всей вероятности, жаркое солнце распалило красотку, и она сделала эротичное фото в душе. Судя по подписи, фото помог сделать кавалер «австралийской Кардашьян».

«Сидней, детка», — подписала снимок модель.

Instagram @hollydazecoffeyyy

Фолловеры звезды в очередной раз восхитились ее формами и оставили комплименты в комментариях девушке.

«Великолепная»;

«Это горячо!!!»;

«Очень горячо и очень красиво», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «австралийская Кардашьян» разделась по совету бойфренда.

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