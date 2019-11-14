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СК опубликовал видео из колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу

, 12:31 | Карина Бернтгольц Видео 24

На месте происшествия, где, предварительно, погибли два человека, проводятся следственные мероприятия.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал видео, сделанное в колледже Благовещенска, где 19-летний юноша устроил стрельбу. По словам очевидцев, молодой человек прошел с оружием через пункт охраны, после чего зашел в кабинет и начал стрелять.

По предварительным данным, студент открыл стрельбу из пятизарядного ружья, которое было на него зарегистрировано.

После того, как молодой человек сделал несколько выстрелов, на место ЧП прибыли полицейские. Юноша начал стрелять и в них, и правоохранители открыли ответный огонь. По предварительной информации, капитан полиции трижды выстрелил в сторону кабинета, а лейтенант произвел восемь выстрелов.

В результате ЧП погибли двое. По предварительным данным, один из них — сам стрелок. Сейчас в кабинете колледжа, где случилось происшествие, правоохранители проводят следственные мероприятия.

Трое пострадавших доставлены в местные больницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны в учебном заведении.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека.

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