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  4. Премьера блокбастера «Аванпост» пройдет в старейшем кинотеатре Берлина

Премьера блокбастера «Аванпост» пройдет в старейшем кинотеатре Берлина

, 14:36 | Валентин Черников 35

Показ в столице Германии состоится одновременно с выходом фильма в отечественный прокат.

Фото: Пресс-служба фестиваля

Международная премьера российского блокбастера «Аванпост» пройдет в старейшем кинотеатре Берлина и площадке фестиваля Berlinale 21 ноября, сообщают создатели. Ленту представят режиссер Егор Баранов и исполнительницы главных ролей Лукерья Ильяшенко и Ксения Кутепова.

«Мы неслучайно выбрали для первого показа Kino International в Берлине. Это легендарный зал, где в рамках Berlinale ежегодно проходят первые показы шедевров мирового кинематографа, поэтому тут особая энергетика», — сказала директор по маркетингу Kartina.TV Ольга Рогаченко.

Показ в столице Германии состоится одновременно с выходом фильма в российский прокат. «Аванпост» — единственная картина из России, которая вошла в программу американского фестиваля Cinequest, объединяющего кино и высокие технологии. Лента на 70% создана при помощи компьютерной графики и спецэффектов.

Как отметил продюсер «Аванпоста» Валерий Федорович, к работе над проектом создатели привлекли таланты мирового уровня. Включая одного из основателей рок-группы Linkin Park Майка Шиноду. Музыкант написал саундтрек для фильма. Главные роли в нем исполнили Петр Федоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Константин Лавроненко и другие звезды отечественного кино. Сценарий картины написал Илья Куликов («Чернобыль. Зона отчуждения»), а поставил ее Егор Баранов (трилогия «Гоголь»).

Действия фильма разворачивается в ближайшем будущем. После неизвестного катаклизма жизнь на Земле осталась только в западной части России и некоторых странах СНГ. Выжившие герои — военные и журналисты — должны узнать, что произошло, и ввязаться в масштабную битву за судьбу человечества.

Ранее 5-tv.ru писал, что в число претендентов на «Золотой глобус» впервые попали шесть российских фильмов.

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