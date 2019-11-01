Вокалист Linkin Park записал саундтрек к российскому фильму

Один из основателей рок-группы Linkin Park Майк Шинода записал песню «Fine» для российского фантастического блокбастера «Аванпост» режиссера Егора Баранова, сообщает пресс-служба компании Warner Music Russia.

«Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце» — объяснил Шинода, чьи слова приводит пресс-служба.

Сюжет фильма повествует о постапокалиптическом будущем, где на планете остается малая часть населения. Диверсионная группа вынуждена отразить загадочную атаку, которая привела к глобальному вымиранию жителей Земли. Главную роль в фильме исполняет Петр Федоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баста записал клип-саундтрек к фильму с участием Александра Петрова.