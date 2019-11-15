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  4. Майор полиции пытался сбежать во время задержания при получении взятки в Москве

Майор полиции пытался сбежать во время задержания при получении взятки в Москве

, 10:36 | Ниса Мурзанаева 75

Сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали с поличным.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Спецназ задержал майора полиции при получении взятки в центре Москвы. Попытку к бегству сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Григория Давыдова пресекли правоохранители из ОУ ГУ собственной безопасности МВД России при силовой поддержке СОРБ «Рысь».

По версии следствия, старший оперуполномоченный пятой оперативно-разыскной части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве Григорий Давыдов вымогал взятку в размере 500 тысяч рублей у физического лица. При незаконной попытке получить часть денежных средств мужчина был задержан с поличным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудник полиции пытался съесть деньги, чтобы скрыть факт взятки.

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