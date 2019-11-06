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Сотрудник полиции пытался съесть деньги, чтобы скрыть факт взятки

, 15:49 Фото 186

По предварительной информации, задержанный правоохранитель из-за семейных трудностей грабил погибших.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Сотрудник транспортной полиции в Москве, подозреваемый в получении взятки в размере десяти тысяч рублей, в ходе оперативно-следственных мероприятий пытался уничтожить полученные денежные средства, однако был задержан. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина хотел съесть денежную купюру, чтобы скрыть факт преступления.

На данный момент в отношении старшего оперуполномоченного направления уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино ЛО МВД России на станции Москва Савеловская возбуждено уголовное дело. Полицейскому предъявлено обвинение по первой части статьи 291.2 УК РФ «Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

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По информации источника 5-tv.ru, задержанный старался приезжать на место гибели людей как можно раньше для того, чтобы украсть их ценные вещи. По предварительным данным, в ходе обысков у него обнаружили два телефона умерших.

По неофициальной информации, у подозреваемого три месяца назад умерла жена, и осталось на иждивении двое несовершеннолетних детей.

Расследование уголовного дела продолжается. По факту преступления назначена служебная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель руководителя Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в Санкт-Петербурге.

Сотрудник полиции пытался съесть деньги, чтобы скрыть факт взятки

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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