Путин получил доклады об атакованном в Черном море танкере

Президент России Владимир Путин получил все доклады о ситуации с танкером «Афрамакс Рио», атакованным в Черном море. Об этом 7 октября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».

«Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо», — сказал представитель Кремля.

Танкер перевозил нефть и шел под флагом Либерии, когда подвергся атаке безэкипажных катеров. Как сообщили в Министерстве транспорта России, глава ведомства Андрей Никитин провел заседание штаба по устранению последствий происшествия. Все 23 человека, находившиеся в составе экипажа, отказались от госпитализации.

Пожар на судне в черноморской акватории Сочи произошел 6 октября. Дым и всполохи пламени были видны за десятки километров.

После инцидента доступ на пляжи федеральной территории «Сириус» временно ограничили ради безопасности граждан. Совместно с Росгидрометом организован постоянный контроль качества воздуха и воды.

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