Актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась с поклонниками еще одним своим талантом. Звезда похвасталась тем, как зажигает на танцполе вместе с партнером Евгением Раевым на конкурсе. Актриса опубликовала видео на своей странице в Instagram.

« Ура! Душа моя поет, душа танцует самбу! Подарок в студию, господа! Это минский конкурс pro-am, чемпионат мира 3 место!!! Женя спасибо за терпение и труд!» — подписала пост звезда.

Instagram @pegovairina

Ритмичные и отточенные танцевальные движения привели в восторг друзей и коллег артистки. Они отметили ее талант, а фолловеры засыпали комплиментами очаровательную танцовщицу.

«Потрясающе!!! Ира!!! Какие классные! Огонь!»;

«Воистину талантливый человек талантлив во всем»;

«Ааааа, браво, Ирина!!!!!! Как же я люблю все это!!!!! Поздравляю!!!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похудевшую Ирину Пегову поклонники назвали статуэточкой.