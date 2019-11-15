Актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась с поклонниками еще одним своим талантом. Звезда похвасталась тем, как зажигает на танцполе вместе с партнером Евгением Раевым на конкурсе. Актриса опубликовала видео на своей странице в Instagram.
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Ритмичные и отточенные танцевальные движения привели в восторг друзей и коллег артистки. Они отметили ее талант, а фолловеры засыпали комплиментами очаровательную танцовщицу.
«Потрясающе!!! Ира!!! Какие классные! Огонь!»;
«Воистину талантливый человек талантлив во всем»;
«Ааааа, браво, Ирина!!!!!! Как же я люблю все это!!!!! Поздравляю!!!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что похудевшую Ирину Пегову поклонники назвали статуэточкой.