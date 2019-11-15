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  4. «Душа танцует самбу»: Пегова зажигательно исполнила бразильский танец — видео

«Душа танцует самбу»: Пегова зажигательно исполнила бразильский танец — видео

, 12:39 | Мия Субботина Видео 321

Артистка опубликовала видео с танцевального конкурса на своей странице в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Актриса театра и кино Ирина Пегова поделилась с поклонниками еще одним своим талантом. Звезда похвасталась тем, как зажигает на танцполе вместе с партнером Евгением Раевым на конкурсе. Актриса опубликовала видео на своей странице в Instagram.

«Ура! Душа моя поет, душа танцует самбу! Подарок в студию, господа! Это минский конкурс pro-am, чемпионат мира 3 место!!! Женя спасибо за терпение и труд!» — подписала пост звезда.

Instagram @pegovairina

Ритмичные и отточенные танцевальные движения привели в восторг друзей и коллег артистки. Они отметили ее талант, а фолловеры засыпали комплиментами очаровательную танцовщицу.

«Потрясающе!!! Ира!!! Какие классные! Огонь!»;

«Воистину талантливый человек талантлив во всем»;

«Ааааа, браво, Ирина!!!!!! Как же я люблю все это!!!!! Поздравляю!!!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похудевшую Ирину Пегову поклонники назвали статуэточкой.

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