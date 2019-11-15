Тодоренко пришла за призом в пиджаке с «обрезанным» плечом

Телеведущая Регина Тодоренко поблагодарила зрителей, поклонников и особенно своего супруга, певца Влада Топалова за признание ее таланта, которое воплотилось в получении премии «Больше чем звезды» журнала Ok! в номинации «Герой из Сети».

«С каждым годом все круче и круче, но я готова справляться с любыми трудностями и покорять любые вершины, ведь у меня есть моя самая крепкая альпинистская страховка — мой муж», — написала она в Instagram.

При этом звездная пара появилась на церемонии в одном из фешенебельных отелей Москвы в очень экстравагантных одеяниях. Особенно необычно выглядел наряд Регины — брючный черный костюм, но верх пиджака с одной стороны отсутствует, оголяя плечо и демонстрируя грудь в высоком корсете.

На Владе был костюм-тройка с белой манишкой и бабочка.

Instagram @reginatodorenko

Бьюти-блогер Лилиана Мамотина считает, что супруги не ошиблись с выбором классического стиля, а «полупиджак» телеведущий лишь придал экстравагантности образу.

«Регина и Влад в этих образах выглядят, как мистер и миссис Смит. Невероятно гармоничная пара во всех отношениях», — приводит ее слова Teleprogramma.Pro.

Кроме того, церемонию «Больше чем звезды» посетили Тина Канделаки, Игорь Верник, Екатерина Шпица, Наталья Чистякова-Ионова, Рената Литвинова и другие.

Ранее Регина Тодоренко раскрыла секреты интимной жизни с Топаловым.