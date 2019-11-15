«Мама тоже не промах»: Александр Васильев восхищен фигурой Любови Толкалиной

Александр Васильев заявил, что актриса Любовь Толкалина придерживается образа дамы в активном поиске. Слова телеведущего приводит портал 7дней.ru.

Историк моды затронул тему выходов в свет знаменитых женщин со своими повзрослевшими дочерьми. Отметил он и пару Толкалиной с 18-летней Марией Кончаловской.

На фотографиях в публичных местах мама с дочкой появляются в похожих нарядах. 41-летняя артистка не отстает от наследницы, даже когда дело доходит до мини и глубокого декольте. По мнению Васильева, Любовь всячески стремится привлечь к себе внимание и лишний раз подчеркнуть, что у нее обворожительная фигура. И это не повод для критики.

«Мария Кончаловская — красивая девушка. Но и мама тоже не промах», — заметил ведущий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Толкалина снялась в полностью прозрачном платье.