Гороскоп на 16 ноября: Убывающая Луна в Раке помешает серьезным планам

Знаете ли вы, что орехи и специи увеличивают температуру тела, а такие продукты, как огурец, мята, лайм и солодка, помогают снизить температуру? Вот о чем стоит подумать, когда вы столкнетесь с гневом. Отвлекитесь на абстрактные темы, чтобы справиться с яростью. Вы не хотите говорить что-то в самый разгар своей злости.

Поскольку у колец нет ни конца, ни начала, известно, что они символизируют продолжение истинной любви. Вот почему обмен кольцами является не только священным, но и признаком вечной поддержки друг друга. Что-то, о чем нужно подумать, когда ты готовишься к новой вехе отношений, Близнецы.

Поймите, как ваши детские раны влияют на вас. Как страх быть брошенным или отвергнутым мешает вам принять любовь в ее самой славной форме. Учитывая, что вы изменились как личность, что заставляет вас чувствовать, что ваши обстоятельства не изменились вместе с вами?

Подарок — это не о расточительности или великих жестах. Это любовь, забота и внимание к деталям. Сегодня вас просят приложить все усилия, чтобы сделать что-то вдумчивое для тех, кого вы любите. Инвестировать в визуальное представление вашей привязанности к ним. Как насчет букета их любимых цветов, чтобы перевернуть их день?

♌ Лев

Ваши отношения — не проблема. Именно отсутствие баланса раскачивает лодку. Измените уравнение от обычного «дай и возьми» на «дай и дай». Когда обе стороны в равной степени инвестируют, нет места для разочарования. Кроме того, речь идет о двух целых, а не двух половинках.

Космический совет: вкладывайте в свои отношения больше.

♍ Дева

Владыка Кармы часто получает плохую репутацию. Правда в том, что он не вознаграждает вас и не наказывает вас. Он просто помогает вам очистить ваши взносы. Когда вы застряли в кармическом цикле, не поддавайтесь желанию пометить его как хорошее или плохое. Вместо этого спросите себя, что вам нужно извлечь из этого опыта. Это ключ к продвижению на вашем пути.

Космический совет: вопрос дня — не «за что?», а «зачем?».

♎ Весы

Весы, вы — ведьма, маг, колдунья и знахарка. Тот, кто танцует с Матерью Луной, когда мир засыпает, и обладает способностью говорить с вещами. Помните, единственные ограничения, с которыми вы столкнетесь — это те, которые вы сами себе установили. Сегодняшний день приносит с собой напоминание о том, что вы сознательный создатель своей реальности и что-то, чего вы желаете, находится в пределах вашей досягаемости.

Космический совет: все в ваших руках!

♏ Скорпион

Иногда вам нужно отойти от вещей, чтобы лучше их оценить. Старайтесь не рассматривать это как хорошее или плохое. Определенная степень отрешенности — это необходимость. Для некоторых изменение может проявиться как смена адреса. Если вы чувствуете, что больше не можете делиться с ними пространством, дайте себе разрешение уехать.

Космический совет: посмотрите на ситуацию со стороны.

♐ Стрелец

В море так много рыб, но может ли какая-нибудь из них заполнить пустоту в вашем сердце? Сегодняшний день приносит с собой напоминание о том, что вы ищете любовь во всех не в тех местах. Перестаньте соглашаться на меньшее, чем идеальное, потому что идея чего-то реального пугает вас. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы сломать барьеры и дать шанс близости. Космический совет: перестаньте бояться любовной неудачи — и не соглашайтесь на полумеры.

♑ Козерог

Вселенная работает с вами, а не против вас. Доверяйте открытиям, Козероги. Звезды сулят новое начало, которое откроет врата к радости и изобилию. Некоторые из вас могут подумать о том, чтобы начать бизнес с вашим партнером или значительным мужчиной в вашей жизни. Пока вы строите фундамент на доверии и взаимопонимании, вам нечего бояться. Космический совет: приготовьтесь к новому этапу жизни.

♒ Водолей

«Чувства — это просто посетители, пусть они приходят и уходят». Пусть золотые слова Муджи дадут вам силы, необходимые для того, чтобы оторваться от приливов и отливов эмоционального мира. Но сидеть дома и мариноваться в вашей печали не поможет вашему делу. Возьмите на себя ответственность за повышение своих вибраций и превращение горя в благодарность. Занятия физической активностью, такие как бег или танцы — это хороший выход.

Космический совет: позвольте горю выйти наружу!

♊ Рыбы

Сегодня вы хотите оставаться дома, ухаживать за своим садом, есть зелень, играть с домашними животными и проводить время в компании тех, кого любите. Звучит идеально, Рыбы. Вы думали о вопросах, связанных с недвижимостью? Этот день благоволит к их решению.

Космический совет: день благоприятен для решения вопросов с недвижимостью.

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