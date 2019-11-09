Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Общий фон предстоящей недели будет связан с повышенными интуитивными способностями и стремлением к творчеству. Некоторым из нас предстоящая неделя принесет лень и запутанные эмоциональные желания. Другим – особую энергичность и вспыльчивость.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет справиться со сложной атмосферой недели.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов предстоящая неделя будет насыщенной и в основном позитивной. Главная тенденция недели - это ваша любвеобильность и способность видеть и чувствовать красоту. Ожидаются приятные события в личной жизни, романтические знакомства, свидания. Воспользуйтесь энергиями недели, чтобы приятно провести время с близкими людьми, с теми, кто вам симпатичен.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ожидает насыщенная, но непростая неделя. Вероятны конфликты, провалы, неудачи. На предстоящей неделе вам не следует принимать важных решений, так как велика вероятность ошибки. Также сведите к минимуму возможность конфликтов и столкновений с окружающими.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы на предстоящей неделе будут ветрены и непостоянны. Возможны периоды сексуальной неудовлетворенности, а также внутренний эмоциональный дисбаланс. Особенно трудно будет протекать деловое общение с представителями противоположного пола. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя будет в целом позитивной. Вдумчивость и собранность помогут вам не сбиваться с вашего курса и сохранять верный настрой. А хорошее общее самочувствие поможет быть в ладу с собой. В целом энергии недели благоприятствуют вам, и вы добьетесь значительных успехов.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит насыщенная неделя. Любвеобильность и способность показать себя с лучшей стороны будут помогать вам в достижении ваших целей - как в личной жизни, так и в деловой сфере. Опасайтесь, однако, конфликтов и борьбы за власть. На предстоящей неделе все вопросы вам лучше решать с помощью компромисса, используя взаимные симпатии.

Дева — гороскоп на неделю

Девы на следующей неделе будут удачливы в делах, организованны и расторопны. Но на личном фронте вас могут ожидать сложности, так как вам будет непросто проявить эмпатию и чувство такта. Неудачные слова и поступки могут значительно испортить отношения с близкими людьми.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоящая неделя обещает в основном позитивные энергии. События в сфере личных отношений, которая так важна для вас, будут складываться как нельзя лучше. Вы обаятельны, тактичны, легко находите подход к людям, и они также тянутся к вам. В итоге вам легко завязывать знакомства и строить отношения.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит довольно насыщенная неделя. Вы способны погрузиться вглубь любой проблемы и успешно решить ее. Такая проницательность и собранность помогут вам решать возникающие задачи несмотря на то, что порой у вас могут быть довольно неприятные перепады настроения.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя обещает необычные любовные приключения. Это может быть романтическое знакомство, свидание или важная для вас встреча. В любом случае, настройтесь на позитивный лад и попытайтесь использовать энергию предстоящей недели, чтобы улучшить свою личную жизнь и получить от нее удовольствие.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя будет в целом позитивной. В основном это будет проявляться в том, что вы будете особо организованы, сможете все хорошо спланировать, а также держать фокус внимания на важных для вас целях. Отдельные конфликты могут нарушить эту идиллию, но не надолго, так как вам удастся все разрешить лучшим образом.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев предстоящая неделя будет очень насыщена планетарными энергиями. Главными качествами будут ваши повышенные обаятельность и сексуальность. В то же время возможны споры и конфликты с окружающими. Скорее всего, в обсуждениях вам будет сложно прийти к общему знаменателю или даже просто найти общий язык. То есть иногда будет лучше просто молчать и нравится.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы будут склонны потакать своим желаниям и слабостям. Иногда это может завести вас в тупик. Хорошо будет направить вашу эмоциональную энергию на творчество или психологическую помощь окружающим – на предстоящей неделе из вас выйдет отличный практический психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти знаках зодиака, которые проживут спокойную жизнь и встретят старость.