Зачем Дмитрий Тарасов снова подал в суд на первую жену? Отвечает звездный адвокат Сергей Жорин

Дмитрий Тарасов подал в суд на первую жену! Действительно ли футболист-миллионер требует уменьшить сумму алиментов для старшей дочери? Почему спортсмен продает свой роскошный дом? И из-за чего на самом деле распался его брак с Ольгой Бузовой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«То есть он с одержимостью, с какой-то яростной одержимостью пытается уже не первый год уменьшить размер алиментов, тратя на адвокатов больше, чем вообще сумма этих алиментов», — удивляется звездный адвокат Сергей Жорин.

Дмитрий Тарасов преподнес своей первой жене Оксане необычный подарок на день рождения. Вместо букета цветов или коробки конфет, женщина получила очередную повестку в суд.

Судебные разбирательства Дмитрия и Оксаны продолжаются уже больше года. Инициатором выступает футболист.

«Она даже не знала, что он ей должен 7,5 миллиона рублей. Она ему говорит, слушай, тут произошла индексация. Теперь там не 200 должен платить, а 300. Он сказал: „Ах так, я сейчас подам в суд“. Он подал на нее в суд. Защищаясь, она вынуждена была прийти к адвокатам. Она пришла к нам, а мы говорим: одну минуточку. А там же еще есть задолженность, там неустойка», — вспоминает Жорин.

После того как вскрылся факт задолженности, суд обязал Дмитрия выплатить Оксане 7,5 миллиона рублей. Футболист с этим не согласился и несколько раз пытался обжаловать решение суда.

«Это одержимые люди, которые не останавливаются ни перед чем. Они готовы положить все свои связи, возможности, ресурсы, деньги, чтобы сломать свою же жену, своего же ребенка. И доказать своим друзьям-футболистам, что он не лох», — возмущается юрист Сергей Жорин.

В итоге Тарасов все-таки погасил долг по алиментам. Правда, сделал он это только после того, как судебные приставы арестовали его счета и запретили выезд за рубеж.

Дмитрий и Оксана развелись в 2011 году. И все это время спортсмен платил установленные судом алименты — 200 тысяч рублей. В то время как гонорары футболиста с каждым годом росли, сумма выплат дочери Ангелине не менялась. После очередного заседания суда, где произвели перерасчет, сумма алиментов все-таки выросла.

«Ты знаешь, сколько я сейчас плачу алименты? 370 тысяч. Хватит ей? Я думаю, как раз вот эти алименты можно распределить, как минимум 200 тысяч на нужды пенсионеров; людям, которые получают мало денег. С удовольствием! На 100 тысяч вполне можно жить», — рассказывал футболист в одном из интервью.

Адвокат Оксаны Сергей Жорин утверждает: Дмитрия испортили слава и огромные гонорары.

«Они не могут понять, что жены и дети — это такие же люди, как и они сами, которые хотят хорошо кушать, хорошо одеваться», — недоумевает Жорин.

Тарасов снова подал в суд. Он в очередной раз требует пересмотреть размер выплат. Почему далеко не бедный спортсмен так отчаянно бьется за каждый рубль? Даже роскошный дом, где сейчас живет его семья, выставлен на продажу за 250 миллионов рублей.

«Он не то что не уютный, он огромный. 1000 квадратов. Очень большой. Пришел риелтор с людьми, которые оценивают. Они все пофоткали, взяли время неделю и вот поставили эту сумму», — объясняет Тарасов.

В то время как Тарасов прощается с недвижимостью, его бывшая жена Ольга Бузова, наоборот, стала счастливой обладательницей квартиры в Москве стоимостью 120 миллионов рублей.

«Так хотелось об этом кричать на весь мир. Вы знаете, что я долгое время жила в съемной квартире. Конечно же, для меня как для девочки, очень важно, что у меня появился свой уголок», — радуется Ольга Бузова.

Когда футболист и певица разводились, брошенную Ольгу жалели все. Однако теперь Тарасов утверждает: истинный виновник развода не он.

«Мне нужна была семья, а человек хотел работать. Это самая главная причина. Она все знает прекрасно, как все было. То, что она говорит, что какая-то измена была. Ну, смешно мне реально», — усмехается футболист.

Футболист рассказывает: квартиру у бывшей жены не отбирал. К тому же Тарасов считает, что Бузова первой выступила против него.

«У меня не было с ней проблем. Я просто сказал: „Оль, я ухожу сейчас вот сам. Я ухожу из квартиры. Поживи, сколько нужно тебе. Потом найди себе квартиру, я тебе буду снимать“. Потом грязь началась всякая. И машину я у нее забрал только после того, как посыпались оскорбления в адрес моей семьи», — вспоминает с обидой Тарасов.

Сейчас нынешняя супруга футболиста Анастасия Костенко снова беременна. В то время как девушка на странице в соцсети делится радостью от ожидания второго ребенка, Тарасов продолжает войну с бывшими женами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в избиении Бузовой.