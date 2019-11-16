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«Папа не делает гол»: Как Тарасов пошутил сам над собой — видео

, 19:42 | Мия Субботина Видео 636

Футболист заснял момент, как его дочь пытается забить гол.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Российский футболист Дмитрий Тарасов опубликовал семейное видео с дочерью. В кадре малышка подбегает к футбольным воротам и изображает удар ногой под комментарии отца. Причем спортсмен успевает еще и сам над собой посмеяться. Видеозаписью Тарасов поделился на своей странице в сторис в Instagram.

«Покажи, как папа гол делает! Гол! Гол! Гол! Скажи. Вот так вот ногой. Гол! Гол! Кричи. Молодец. Правда, папа не делает гол, но ничего страшного», — иронично подметил Дмитрий.

Instagram @tarasov23

Пока футболист находится в поиске команды, он отправился вместе с беременной женой и дочерью на отдых в ОАЭ. Спортсмен ранее заявлял, что ему необходимо отдохнуть, перезагрузиться и набраться сил для нового старта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат объяснил, почему Дмитрий Тарасов скупится на алименты дочке.

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