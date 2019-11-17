БРИКС: как «пятерка» стран формирует новое мироустройство вопреки желаниям США

В эту среду в Бразилии стартовал крупнейший мировой саммит, который объединил пять стран БРИКС. Об этом часто забывают, но вот последовательность букв в этом слове определяется не только благозвучием, но и тем, что само сочетание в английском языке очень похоже на «bricks» — «кирпичи». И вот именно эта пятерка государств должна стать той самой прочной кирпичной основой будущего роста мировой экономики.

Еще десять лет назад запад не рассматривал альянс как серьезную структуру. Тогда солировала «Большая семерка», где первую скрипку играли американцы с их мечтами об однополярной мировой системе. Но Россия, как инициатор нового союза, уже смотрела дальше за горизонт.

И вот спустя десять лет БРИКС уже обошел страны «семерки» по объемам ВВП — это пять крупнейших экономик мира. Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов — о новом мироустройстве.

Владимира Путина в Бразилиа ждали. Здесь Россию любят. В том числе, благодаря самому знаменитому местному депутату — отцу Франциско. Он же — православный батюшка. На свои деньги построил церковь.

Франциск де Ассиз да Круз Фейтоса, настоятель храма иконы Божией Матери «Одигитрия» в Бразилиа: «Я бы очень хотел, чтобы Владимир Путин посетил эту церковь, потому что она является центром русской культуры в Бразилии».

Для охраны порядка во время саммита в столицу ввели десять тысяч военных. В Латинской Америке неспокойно: в Чили беспорядки, в Боливии переворот, в самой Бразилии напали на посольство Венесуэлы.

На этом фоне от саммита пятерки стран, на долю которых приходится почти половина населения Земли и треть мирового ВВП — ждали не только экономических, но и геополитических решений, и они не заставили себя ждать. В центре стола переговоров обычно ставят цветы. А здесь аметисты и аквамарины — бразильские минералы. После короткого приветствия Болсонару передает слово Владимиру Путину.

Владимир Путин: «Наши страны способствуют повышению влияния развивающихся государств в системе глобального управления, созданию более справедливого мирового порядка».

Прежний однополярный мир больше не жизнеспособен. Слова о необходимости обновления здесь, в Бразилиа, звучат по-особенному. Это — город будущего.

Николай Иванов, корреспондент: «Бразилиа — чуть ли не единственный город в мире, построенный по абсолютно четкому плану. Если посмотреть сверху — он напоминает бабочку. Крылья — жилые кварталы. По центру — министерства и президентские дворцы. БРИКС — это тоже проект с ориентиром на будущее. Где мир — многополярный, построенный на принципах справедливости».

За справедливость надо бороться, рука об руку, в ООН. Что особенно актуально в свете последних событий: США и Украина проголосовали против российской декларации, осуждающей героизацию нацизма.

Владимир Путин: «Как представляется, было бы важно осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и Уставе Организации Объединенных Наций».

Лидеры БРИКС предложение Владимира Путина поддержали.

Си Цзиньпин, председатель КНР: «Наша задача заключается в том, чтобы разработать реформу системы глобального управления и осуществить ее».

Со своими старыми друзьями — председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Моди Владимир Путин встретился в первую очередь, как только президентский борт сел в Бразилиа.

Владимир Путин: «Жду нашей встречи в Москве в следующем году, уважаемый господин премьер-министр, в мае, на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне».

Нарендра Моди, премьер-министр Индии: «Вы пригласили меня в мае 2020 года на День Победы. Я рад и жду возможности снова встретиться с вами. Кроме того, в ближайшем будущем у нас еще будут разные поводы для встреч и будет возможность обсудить разные темы».

Хозяин саммита Болсонару подчеркивал особенное отношение к России. На концерте в Итамарати российский президент сидел по правую руку от Болсонару. Экономическая мощь БРИКС — это один из факторов, который удерживает на плаву мировую экономику.

У объединения есть свой банк — Новый банк развития. Он одобрил 44 мегапроекта на сумму в 12 миллиардов долларов, в том числе — в России. Президент Владимир Путин призвал страны пятерки вкладывать в банк национальные валюты. Это — способ слезть с долларовой иглы.

Владимир Путин: «В этом году уже БРИКС обошел страны „семерки“ по объему ВВП по паритету покупательной способности на 12%, по-моему».

Это заявление прозвучало на итоговой пресс-конференции. Но, конечно, вопросы журналистов касались не только БРИКС. Владимира Путина спросили: когда он встретится с Дональдом Трампом?

Владимир Путин: «Встреча не планируется. Что касается 9 Мая в Москве, если президент США примет решение и сможет приехать, имея в виду начавшуюся предвыборную кампанию в самих США, я думаю, что приезд по случаю окончания Второй Мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании было бы правильным и верным шагом, но это не нам решать. Если приедет — конечно встретимся».

А вот одна встреча Владимира Путина не значилась ни в одном графике. В конце рабочего дня российский президент побеседовал с отцом Франциско! Как рассказал бразильский батюшка, для него эта встреча тоже стала сюрпризом. Падре передал Владимиру Путину книгу своего друга Жасинто Заболоцкого — о русской эмиграции.

БРИКС — объединение нового типа, которому предстоит построить многополярный мир. И никто не говорит, что это будет просто: например, России и Китаю придется преодолевать давление Вашингтона. Избавиться от политического шантажа Белого дома, перейти на взаиморасчеты в национальных валютах, о чем так часто говорит российский президент.

С 1 января председательство в БРИКС переходит к России. Следующий саммит пройдет в Петербурге. Ключевые темы — борьба с терроризмом, с героизацией нацизма и мировая экономика ради реальной пользы для людей, а не узкой группы североамериканского истеблишмента.